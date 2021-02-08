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Генеральный продюсер канала «112 Украина» прокомментировал лишение лицензий трёх телеканалов

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генеральный продюсер канала «112 Украина» прокомментировал лишение лицензий трёх телеканалов

«Политической расправой» украинские журналисты называют лишение лицензий сразу трёх телеканалов. Об этом нам в интервью заявил генеральный продюсер канала «112 Украина», отметив, что заблокированные каналы были площадкой для всех политических лагерей страны.   

Кнопки входят в медиа-холдинг «Новости» и принадлежат народному депутату Украины от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тарасу Козаку. Его однопартийцы и журналисты телеканалов сегодня вышли на митинг в Киеве одновременно с активистами «Национального корпуса», который, наоборот, поддерживает запрет. Два митинга прошли одновременно возле выставочного центра «Парковый». Место выбрано неслучайно. Там сегодня проходит всеукраинский форум. Его открыл Владимир Зеленский, который, объясняя решение о блокировке, особо подчеркнул: оно полностью поддержано Соединёнными Штатами Америки, Евросоюзом и странами Большой семёрки, которые, по мнению главы Украины, чётко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны. 

Телеканал «112 Украина» сейчас вещает на платформе видеохостинга. Но власти страны намерены прекратить вещание и на YouTube. Они уже пожаловались владельцу – Google. Оппозиция в Верховной раде назвала действия Зеленского «фашизмом» и пригрозила импичментом. 

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«Политической расправой» украинские журналисты называют лишение лицензий сразу трёх телеканалов. Об этом нам в интервью заявил генеральный продюсер канала «112...
 
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