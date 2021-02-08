ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пес повторил за чихающим хозяином и рассмешил пользователей Сети

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пес повторил за чихающим хозяином и рассмешил пользователей Сети

Видео, где собака повторила за чихающим хозяином, опубликовано на ridus.ru.

Известно, что собаки нередко копируют действия своих хозяев. Мужчина запечатлел на камеру момент, когда он чихнул, а его питомец – французский бульдог Чапо – вскоре сделал то же самое. 

Пользователей Сети позабавило видео с четвероногим повторяшкой: «У него отлично получилось скопировать», «Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев», – писали комментаторы.

Фото: belanta.vet

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, где собака повторила за чихающим хозяином, опубликовано на ridus.ru. Известно, что собаки нередко копируют действия своих хозяев. Мужчина запечатлел на камеру...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый поезд: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by