Пес повторил за чихающим хозяином и рассмешил пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Видео, где собака повторила за чихающим хозяином, опубликовано на ridus.ru.

Известно, что собаки нередко копируют действия своих хозяев. Мужчина запечатлел на камеру момент, когда он чихнул, а его питомец – французский бульдог Чапо – вскоре сделал то же самое.

Пользователей Сети позабавило видео с четвероногим повторяшкой: «У него отлично получилось скопировать», «Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев», – писали комментаторы.

Фото: belanta.vet

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