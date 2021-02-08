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Пес повторил за чихающим хозяином и рассмешил пользователей Сети
Источник материала: ОНТ
Видео, где собака повторила за чихающим хозяином, опубликовано на
Известно, что собаки нередко копируют действия своих хозяев. Мужчина запечатлел на камеру момент, когда он чихнул, а его питомец – французский бульдог Чапо – вскоре сделал то же самое.
Пользователей Сети позабавило видео с четвероногим повторяшкой: «У него отлично получилось скопировать», «Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев», – писали комментаторы.
Фото: belanta.vet
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Видео, где собака повторила за чихающим хозяином, опубликовано на ridus.ru. Известно, что собаки нередко копируют действия своих хозяев. Мужчина запечатлел на камеру...
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