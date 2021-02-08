ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Морозы и снегопады: растёт количество аварий, гололедных травм и обморожений

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Морозы и снегопады: растёт количество аварий, гололедных травм и обморожений

Очередной морозный сюрприз белорусам преподнесла погода. Столбики термометров идут вниз. А вместе с ними растёт количество аварий, гололедных травм и обморожений.

Один неверный шаг – и пациент в гипсе. В травмппункте столичной больницы скорой помощи – десятки пациентов. Чаще всего с переломами и ушибами. В основном обходится без серьезных последствий. Однако есть и тяжелые случаи, когда реабилитация может продлится до полугода.

Сейчас в отделении – более половины коек заняты. Зима для травматологов – самый активный период. Говорят, уже привыкли, и уверяют, готовы разместить всех и оказать качественную помощь.

Михаил Комаровский, заведующий травматологическим отделением №2 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска«В настоящее время в связи с погодными условиями увеличилось количество гололедных травм. Приходится часто сталкиваться с повреждениями как верхнего, так и нижнего пояса. Со всем спектром травм. В связи со сложившейся ситуацией приходится интенсивно оказывать помощь и выписывать больных на амбулаторное лечение, чтобы был запас, резерв коек».

Погода внесла коррективы и в дорожную обстановку. Снег и гололед буквально блокируют машины. На помощь приходит даже Госавтоинспекция. В Гродненской области сотрудники спецподразделения «стрела» помогли большегрузу выбраться из снежной ловушки.

Тяжелая ситуация сегодня в Бресте. Там вьюга не прекращается весь день, под слоем снега, который не успевает таять, образуется наледь, дороги напоминают настоящий каток. Из-за сложных погодных условий к вечеру в городе затруднено движение, коммунальщики бросили все силы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели

На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. К сильным морозам на этой неделе добавятся порывистый ветер и метели. Осложнит ситуацию температура, в некоторых районах ниже -20°C.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной морозный сюрприз белорусам преподнесла погода. Столбики термометров идут вниз. А вместе с ними растёт количество аварий, гололедных травм и обморожений....
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый поезд: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by