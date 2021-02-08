Морозы и снегопады: растёт количество аварий, гололедных травм и обморожений

Источник материала: ОНТ

Очередной морозный сюрприз белорусам преподнесла погода. Столбики термометров идут вниз. А вместе с ними растёт количество аварий, гололедных травм и обморожений.

Один неверный шаг – и пациент в гипсе. В травмппункте столичной больницы скорой помощи – десятки пациентов. Чаще всего с переломами и ушибами. В основном обходится без серьезных последствий. Однако есть и тяжелые случаи, когда реабилитация может продлится до полугода.

Сейчас в отделении – более половины коек заняты. Зима для травматологов – самый активный период. Говорят, уже привыкли, и уверяют, готовы разместить всех и оказать качественную помощь.

Михаил Комаровский, заведующий травматологическим отделением №2 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: «В настоящее время в связи с погодными условиями увеличилось количество гололедных травм. Приходится часто сталкиваться с повреждениями как верхнего, так и нижнего пояса. Со всем спектром травм. В связи со сложившейся ситуацией приходится интенсивно оказывать помощь и выписывать больных на амбулаторное лечение, чтобы был запас, резерв коек».

Погода внесла коррективы и в дорожную обстановку. Снег и гололед буквально блокируют машины. На помощь приходит даже Госавтоинспекция. В Гродненской области сотрудники спецподразделения «стрела» помогли большегрузу выбраться из снежной ловушки.

Тяжелая ситуация сегодня в Бресте. Там вьюга не прекращается весь день, под слоем снега, который не успевает таять, образуется наледь, дороги напоминают настоящий каток. Из-за сложных погодных условий к вечеру в городе затруднено движение, коммунальщики бросили все силы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели

На завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. К сильным морозам на этой неделе добавятся порывистый ветер и метели. Осложнит ситуацию температура, в некоторых районах ниже -20°C.

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