Лукашенко о соцопросе перед ВНС: Это глубокое изучение настроений в нашем обществе

Источник материала: ОНТ

Считанные дни до главного политического события страны. Всебелорусское народное собрание в четверг объединит белорусов с разными взглядами, но с общим желанием – сделать жизнь лучше. Для этого нужны конструктивные предложения и, конечно, разнообразие мнений.





Форум во Дворце Республики продлится два дня. Делегатов – 2700. А чтобы ни одно мнение не осталось неуслышанным, Президент на прошлой неделе обратился к гражданам с просьбой поучаствовать в масштабном социологическом исследовании.

Сегодня Александр Лукашенко обратился уже с благодарностью – результаты выборки помогут узнать о настроении в обществе. А значит, собрание будет еще более эффективным.

В этом составе в последние месяцы они собирались не единожды, но сегодняшняя встреча – финал всей подготовки. Отматывая назад, можно вспомнить, как Президент ставил первые задачи по Всебелорусскому народному собранию. Начать предстояло с самого низу. Чтобы делегатов выдвигали и поддерживали на местах те, кто их знает, им доверяет и готов поделиться с ними тем, что волнует. Для этого работали диалоговые площадки. Свои предложения генерировали министерства и ведомства, организации и объединения, да и просто небезразличные к происходящему граждане. Был запущен большой и сложный механизм. И результаты его работы станут совсем скоро известны.

Каким будет это выступление, во многом зависит от результатов масштабного социологического исследования. Его запустили в стране около месяца назад, а на минувшей неделе Александр Лукашенко обратился к белорусам с просьбой – внимательнее отнестись к работе социологов и волонтёров. В исследовании, разбитом на два этапа, приняли участие около 10 тысяч белорусов.

Главное условие – анонимность. Это требование Президента. То или иное мнение отражает проблемы, запросы и желания части общества. А значит, его надо услышать. И ответить. Для полной объективности: о том, где конкретно и в какой день будут проводить опросы, заранее не знали ни социологи и волонтёры, ни респонденты.

Сейчас материалы обобщают. Однако о том, кто проводит эту работу, подробностей немного. Причины, в целом, понятны: эти данные важны, и не хотелось бы, чтобы кто-то повлиял на результаты.

Опросы прошли по всей стране. Чаще всего в районе выбирали одну-две организации или предприятия различного хозяйственного профиля. Для респондентов никакой дополнительной мотивации, кроме возможности быть услышанным.

Голоса белорусов будут услышаны. Во всяком случае, тех, кто этого захотел. А пока организаторы дорабатывают финальные штрихи, готовятся, конечно, и делегаты. От них ведь многое зависит. Особенно в свете целей, которые стали девизом Всенародного собрания: обрести единство, продолжить развитие и укрепить независимость.

Фото: БЕЛТА

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