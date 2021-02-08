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Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Беларусь – Узбекистан – достижения в сотрудничестве сегодня обсуждались в Совете Республики. Наталья Кочанова встретилась послом этой страны, миссия которого в Минске завершается.
Отмечен рост числа белорусских предприятий в Узбекистане, значительное увеличение товарооборота, в белорусских вузах стало больше узбекских студентов, но самое главное – это выстраивание тёплых, партнерских и дружественных взаимоотношений.
Наcирджан Юсупов, в свою очередь, отметил, что гордится успехами совместной работы и тем, что именно ему выпала честь стать первым послом Узбекистана в нашей стране. С особой теплотой называет Беларусь второй родиной. И это – один из показателей того, что наше государство движется в правильном направлении.
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Беларусь – Узбекистан – достижения в сотрудничестве сегодня обсуждались в Совете Республики. Наталья Кочанова встретилась послом этой страны, миссия которого в...
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