Пьяная пассажирка в Барановичах укусила одну из контролеров, а другую – таскала за волосы

Источник материала: ОНТ

В отношении 32-летней женщины Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нападение на контролеров в автобусе, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

Контролеры проверяли проездные документы в городском рейсовом автобусе, когда пассажирка начала вести себя неадекватно. Она толкала женщин-контролеров, одну из них укусила за ладонь, вторую – таскала за волосы, из-за этого контролер головой ударилась о металлический поручень.

Оказалось, что пассажирка была в нетрезвом состоянии. Более 1 промилле была концентрация алкоголя в выдыхаемом ей воздухе.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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