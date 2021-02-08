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Пьяная пассажирка в Барановичах укусила одну из контролеров, а другую – таскала за волосы
Источник материала: ОНТ
В отношении 32-летней женщины Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нападение на контролеров в автобусе,
Контролеры проверяли проездные документы в городском рейсовом автобусе, когда пассажирка начала вести себя неадекватно. Она толкала женщин-контролеров, одну из них укусила за ладонь, вторую – таскала за волосы, из-за этого контролер головой ударилась о металлический поручень.
Оказалось, что пассажирка была в нетрезвом состоянии. Более 1 промилле была концентрация алкоголя в выдыхаемом ей воздухе.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: БЕЛТА
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В отношении 32-летней женщины Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нападение на контролеров в...
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