«Тротил протеста»: 1 серия. Как банда Автуховича хотела взорвать страну? Цель – милиция и все мы

Источник материала: ОНТ

Комитет госбезопасности Беларуси пресёк деятельность группировки активиста Автуховича, которая готовила взрывы и убийства. Для этого нелегально привезла из Украины оружие и взрывчатку. Разветвлённая сеть в разных городах страны. У каждого участника – своя роль и задачи. Следить, укрывать, стрелять и взрывать. Задержан и руководитель. Сколько нападений удалось совершить? К каким еще готовились? Кто должен был стать жертвами?





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