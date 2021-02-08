Делать прививку от COVID-19 или нет? Разбираемся в рубрике «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Цена вопроса – здоровье. В Беларуси продолжается вакцинация от COVID-19, уже больше 17-ти тысяч медиков смогли получить прививку препарата «Спутник V», российского производства. Вслед за медиками вакцинируют работников социальной сферы, а после всех желающих. Что даёт вакцинация и почему сегодня она необходима?

Делать прививку от COVID-19 или не делать? Для кого-то вопрос риторический, для других поле для размышлений. Давайте разбираться.

Дифтерия, столбняк, коклюш, грипп, туберкулёз – сегодня в мире есть вакцины от более чем 20 в том числе и смертельных заболеваний. И эти прививки ежегодно спасают до трёх миллионов человек.

Почему ещё одна, но уже от COVID-19 вызывает опасение? Опасения примерно такие: её слишком быстро изобрели, вирус ведь до конца не изучен. А ещё – от некоторых известны летальные исходы. Уж лучше так переболею.

В нашей стране, после клинических испытаний в России белорусским добровольцам ввели «Спутник V». Препарат не вызвал побочных реакций, с сотней смельчаков всё в порядке.

С 19-го января в стране началась официальная вакцинация. Пока прививают медиков, ведь именно они в зоне риска. Уже на этой неделе число вакцинированных среди них будет более 20-ти тысяч.

Пока все чувствуют себя хорошо. В отдельных случаях первые несколько суток может быть озноб, температура и боль в месте введения препарата. Но это нормально. Любая вакцина провоцирует иммунный ответ организма.

Принцип работы универсален. Иммунная система распознаёт вирус или бактерию, начинает производить антитела, а дальше самое интересное – запоминает возбудителей. Чтобы в будущем быстро уничтожить болезнь. В случае со «Спутником V», специалисты рекомендуют двукратное введение с интервалом в 21 день. Чтобы наверняка.

Почему мы говорим о болезни. Всё просто. Ни одна вакцина не защитит на 100% от заражения. Но создатели «Спутника V» оценили эффективность своего препарата в 92%. Это значит у тех, кто сделал укол вероятность заболеть всего 8%.

«Спутник V» не единственная вакцина, которую сегодня используют в Беларуси, на днях в страну доставили ещё один препарат российского производства.

А ещё идут переговоры с китайскими производителями. Но здесь речь пока не идёт о масштабной вакцинации. Вслед за медиками прививки получат учителя, работники социальной сферы. Словом, те, кто больше подвержен инфицированию.

Но уже в марте-апреле смогут привиться остальные, у кого нет противопоказаний. Не стоит делать укол тем, у кого есть иммунодефицит и аутоиммунные заболевания, кто сталкивался с серьезными аллергическими реакциями. А ещё беременным. При обострении хронических заболеваний прививку тоже лучше отложить до того момента, пока состояние не стабилизируется.

Уже к следующему году в нашей стране вакцинируют около 60% населения. Конечно, это в одночасье не остановит вирус, но поможет сдержать его распространение. И смягчит возможные последствия. А до этих пор лучше не забывать про маски, мытьё рук и социальную дистанцию.

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