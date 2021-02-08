ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цена биткоина впервые превысила $44 тыс. после того, как Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Цена биткоина впервые превысила тыс. после того, как Tesla инвестировала в криптовалюту ,5 млрд

Компания Tesla в криптовалюту биткойн инвестировала $1,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В заявлении компании говорится, что Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн и планирует начать принимать платежи за свои продукты в криптовалюте.

После объявления Tesla о покупке криптовалюты курс биткоина обновил исторический максимум. Котировки актива на криптобирже Binance впервые превысили $44 тыс., тем самым побив предыдущий рекорд в $41,95 тыс. На 13% подорожала криптовалюта за последние сутки.

Фото: соцсети

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Tesla в криптовалюту биткойн инвестировала $1,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В заявлении компании говорится, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый поезд: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by