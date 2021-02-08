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Цена биткоина впервые превысила $44 тыс. после того, как Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд
Источник материала: ОНТ
Компания Tesla в криптовалюту биткойн инвестировала $1,5 млрд,
В заявлении компании говорится, что Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн и планирует начать принимать платежи за свои продукты в криптовалюте.
После объявления Tesla о покупке криптовалюты курс биткоина обновил исторический максимум. Котировки актива на криптобирже Binance впервые превысили $44 тыс., тем самым побив предыдущий рекорд в $41,95 тыс. На 13% подорожала криптовалюта за последние сутки.
Фото: соцсети
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Цена биткоина впервые превысила $44 тыс. после того, как Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд
Компания Tesla в криптовалюту биткойн инвестировала $1,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В заявлении компании говорится, что...
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