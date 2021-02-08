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Пицца: как сделать любимое блюдо полезным за 15 мин. ПП-рецепт

08.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пицца: как сделать любимое блюдо полезным за 15 мин. ПП-рецепт

Многие хотят сделать свой рацион более полезным, но не готовы отказываться от любимых блюд. Однако можно приготовить, например, пиццу так, чтобы в ней было минимум калорий и при этом по вкусу и внешнему виду она ничем не уступит обычной. Рассказываем, как за 15 минут сделать цельнозерновую ПП-пиццу.

Как готовить: смешайте в миске 2 яйца, 3 ст. л. маложирной сметаны, 100 г цельнозерновой муки, соду на кончике ножа и щепотку соли. Смажьте разогретую сковороду растительным маслом, вылейте тесто, закройте крышку и оставьте на сильном огне на 3 мин.

Затем уменьшите огонь и выложите на тесто начинку – сначала смажьте томатной пастой основу, потом выложите 100 г тонко порезанных шампиньонов и сверху – 300 г натертой моцареллы. Закройте крышку, снова увеличьте огонь и держите пиццу на плите еще 3-4 мин.

Секреты приготовления:

– вместо сметаны можно использовать для рецепта натуральный йогурт;

– к шампиньонам при желании добавляют мелкопорезанные овощи – болгарский перец, помидоры, а также сваренную куриную грудку, морепродукты – креветки, кальмары.

Фото: fast-food.online

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Многие хотят сделать свой рацион более полезным, но не готовы отказываться от любимых блюд. Однако можно приготовить, например, пиццу так, чтобы в ней было минимум...
 
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