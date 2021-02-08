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Сильный снегопад ожидается ночью: ГАИ призывает водителей быть внимательными!
Источник материала: ОНТ
ГАИ Минска призывает водителей быть особенно внимательными – ночью ожидается сильный снегопад,
В Минске, по прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидается сильный снегопад, он может продлиться в течение недели.
Поэтому Госавтоинспекция просит водителей проявлять благоразумие во время управления машиной, быть внимательными, соблюдать меры безопасности.
Дорожная милиция рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от личного транспорта – в связи с обильными осадками возможны заторовые и аварийные ситуации.
Необходимо также учитывать ограничения движения из-за прохождения колонн снегоуборочной техники.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ Минска призывает водителей быть особенно внимательными – ночью ожидается сильный снегопад, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В Минске, по...
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