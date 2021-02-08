Сильный снегопад ожидается ночью: ГАИ призывает водителей быть внимательными!

Источник материала: ОНТ

ГАИ Минска призывает водителей быть особенно внимательными – ночью ожидается сильный снегопад, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске, по прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидается сильный снегопад, он может продлиться в течение недели.

Поэтому Госавтоинспекция просит водителей проявлять благоразумие во время управления машиной, быть внимательными, соблюдать меры безопасности.

Дорожная милиция рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от личного транспорта – в связи с обильными осадками возможны заторовые и аварийные ситуации.

Необходимо также учитывать ограничения движения из-за прохождения колонн снегоуборочной техники.

Фото: БЕЛТА

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