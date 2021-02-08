Закрылась кофейня от известных обжарщиков зерен

Источник материала: Tut.by

Закрылась кофейня от известных обжарщиков кофе Roast.by с улицы Белинского, 23. Об этом в выходные владельцы написали в Instagram.



Фото: instagram.com/roast.by

— С большим сожалением вынуждены вам сообщить, что кофейня прекращает свое существование. Спасибо вам большое, что были с нами, в этом пусть не таком длинном, но прекрасном путешествии! Мы вас очень любим и будем ждать встречи снова, — сказано в аккаунте Roast.by.

Бренд известен в первую очередь своей обжаркой кофе, которой занимается с 2010 года. В соцсетях на их кофе часто обращали внимание из-за креативных названий: «Хлопотное дельце», «Шчучыншчына», «Волшебный домик в Геленджике».



Фото: instagram.com/space1801 и instagram.com/eugene_vaida

Клиентами Roast.by были многие заведения города. На сайте указано, что за время работы выполнено более 35 тысяч заказов.

Читайте также

Микрозавод на сто тысяч долларов. Как под Минском готовят крафтовый кофе

Кофе и десерт за 8 рублей: показываем фото сетов нового гастрофеста, он начнется в четверг