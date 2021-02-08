ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закрылась кофейня от известных обжарщиков зерен

09.02.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Закрылась кофейня от известных обжарщиков кофе Roast.by с улицы Белинского, 23. Об этом в выходные владельцы написали в Instagram.


Фото: instagram.com/roast.by

— С большим сожалением вынуждены вам сообщить, что кофейня прекращает свое существование. Спасибо вам большое, что были с нами, в этом пусть не таком длинном, но прекрасном путешествии! Мы вас очень любим и будем ждать встречи снова, — сказано в аккаунте Roast.by.

Бренд известен в первую очередь своей обжаркой кофе, которой занимается с 2010 года. В соцсетях на их кофе часто обращали внимание из-за креативных названий: «Хлопотное дельце», «Шчучыншчына», «Волшебный домик в Геленджике».


Фото: instagram.com/space1801 и instagram.com/eugene_vaida

Клиентами Roast.by были многие заведения города. На сайте указано, что за время работы выполнено более 35 тысяч заказов.

Читайте также
Микрозавод на сто тысяч долларов. Как под Минском готовят крафтовый кофе
Кофе и десерт за 8 рублей: показываем фото сетов нового гастрофеста, он начнется в четверг

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закрылась кофейня от известных обжарщиков кофе Roast.by с улицы Белинского, 23. Об этом в выходные владельцы написали в Instagram.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно протестующие проверили реакцию водителей на перемены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by