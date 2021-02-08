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Закрылась кофейня от известных обжарщиков зерен
Источник материала: Tut.by
Закрылась кофейня от известных обжарщиков кофе Roast.by с улицы Белинского, 23. Об этом в выходные владельцы
— С большим сожалением вынуждены вам сообщить, что кофейня прекращает свое существование. Спасибо вам большое, что были с нами, в этом пусть не таком длинном, но прекрасном путешествии! Мы вас очень любим и будем ждать встречи снова, — сказано в аккаунте Roast.by.
Бренд известен в первую очередь своей обжаркой кофе, которой занимается с 2010 года. В соцсетях на их кофе часто обращали внимание из-за креативных названий: «Хлопотное дельце», «Шчучыншчына», «Волшебный домик в Геленджике».
Клиентами Roast.by были многие заведения города. На сайте указано, что за время работы выполнено более 35 тысяч заказов.
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Закрылась кофейня от известных обжарщиков кофе Roast.by с улицы Белинского, 23. Об этом в выходные владельцы написали в Instagram.
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