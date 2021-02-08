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«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»

09.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»

  • 8.02.2021, 23:27
  • 3,175
«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»

Как белорусы протестовали 8 февраля.

В Беларуси продолжаются ежедневные протесты. Белорусы устраивают акции днем и вечером.

Борисов заглянул в гости к Минской Масюковщине.


Полоцк передаёт привет микрорайону Сокол.


В Гродно проходят встречи каждый день! «Сколько можно сажать по надуманным причинам?»- спрашивают у лживых судей жители Гродно.


Партизаны Смолевичей и Жодино решили объединиться! Борисов, подключайтесь.


«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!» - передают минчане с улиц Пулихова-Захарова-Андреевской.


Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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Теги: Гродно
 
 
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Как белорусы протестовали 8 февраля.
 
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