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«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»
Источник материала: Хартия'97
«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!»
Как белорусы протестовали 8 февраля.
В Беларуси продолжаются ежедневные протесты. Белорусы устраивают акции днем и вечером.
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«Забирайте агрофюрера в Гаагу через Ростов!» - передают минчане с улиц Пулихова-Захарова-Андреевской.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Как белорусы протестовали 8 февраля.
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