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Дуров раскрыл секрет популярности Telegram

09.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дуров раскрыл секрет популярности Telegram

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  • 8.02.2021, 23:19
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Дуров раскрыл секрет популярности Telegram
Павел Дуров

Мессенджер стал самым загружаемым мобильным приложением в мире.

Павел Дуров раскрыл секрет популярности созданного им мессенджера Telegram. Он прокомментировал новость о том, что мессенджер стал самым загружаемым мобильным приложением в мире, запись размещена в его Telegram-канале.

Дуров написал, что последние 7,5 года приложение стабильно поднималось в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно росла более чем на 40 процентов.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 года мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — подчеркнул он.

По его словам, чтобы добиться успеха в любой области — спорте, ведении блога, искусстве, программировании, бизнесе или учебе, — следует «оставаться верным своим ценностям» и прилагать целенаправленные усилия в течение длительного периода времени.

Ранее Telegram признали самым скачиваемым неигровым приложением в мире. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play. За первый месяц года мессенджер скачали более 63 миллионов раз, чаще всего программу устанавливали в Индии и Индонезии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Новости
 
 
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