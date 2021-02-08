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Выручка России от продажи нефти обвалилась

09.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Выручка России от продажи нефти обвалилась

  • 8.02.2021, 23:18
  • 3,102
Выручка России от продажи нефти обвалилась
фото: absoluttv.ru

Доходы от продажи сырой нефти за рубеж обвалилась на 40,8 процента.

Выручка от продажи российской сырой нефти за рубеж обвалилась на 40,8 процента в 2020 году по сравнению с 2019-м, сообщает Федеральная таможенная служба.

Российские компании получили от продажи нефти 72,3 миллиарда долларов, что составило 59,2 процента от выручки предыдущего года. В физическом выражении за рубеж было поставлено на 11,4 процента меньше сырья, чем годом ранее. Экспорт нефтепродуктов в денежном выражении упал на 32,3 процента (до 45,3 миллиарда долларов), а в физическом выражении — на 0,8 процента (до 141,7 миллиона тонн).

Доходы от экспорта каменного угля в прошлом году сократились на 22,5 процента (до 12,389 миллиарда долларов). Поставки электроэнергии из страны снизились в 1,65 раза. Доходы компаний от продажи бензина рухнули на 23,7 процента. При этом объем его экспорта вырос на 12,4 процента.

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Доходы от продажи сырой нефти за рубеж обвалилась на 40,8 процента.
 
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