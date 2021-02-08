|
В Минске задержали журналистов Любовь Луневу и Дмитрия Солтана
Источник материала: Хартия'97
В Минске задержали журналистов Любовь Луневу и Дмитрия Солтана
Журналисты «Белсата» находятся на Окрестина.
Журналисты
Сегодня днем журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан перестали выходить на связь. Позже стало известно, что журналистов задержали. По предварительной информации, задерживали наших коллег работники Советского РУВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисты «Белсата» находятся на Окрестина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)