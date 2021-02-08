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Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества

09.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества

  • 8.02.2021, 22:51
  • 2,338
Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества
Екатерина Снытина

Капитан сборной Беларуси по баскетболу поблагодарила независимые средства массовой информации.

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поблагодарила в Инстаграме независимые средства массовой информации, pressball.by.

- Спасибо всем свободным СМИ!

Благодаря вам "разбираться в политике" стало намного легче.

Благодаря вам мы видим, что происходит в стране.

Благодаря вам я стала частью активного гражданского общества, которое хочет только лучшего для своей страны! — написала нападающая турецкого клуба "Несибе Айдин".

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Капитан сборной Беларуси по баскетболу поблагодарила независимые средства массовой информации.
 
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