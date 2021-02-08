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Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества
Источник материала: Хартия'97
Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества
Капитан сборной Беларуси по баскетболу поблагодарила независимые средства массовой информации.
Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поблагодарила в Инстаграме независимые средства массовой информации,
- Спасибо всем свободным СМИ!
Благодаря вам "разбираться в политике" стало намного легче.
Благодаря вам мы видим, что происходит в стране.
Благодаря вам я стала частью активного гражданского общества, которое хочет только лучшего для своей страны! — написала нападающая турецкого клуба "Несибе Айдин".
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Капитан сборной Беларуси по баскетболу поблагодарила независимые средства массовой информации.
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