Источник материала: Хартия'97

Екатерина Снытина: Благодаря свободным СМИ я стала частью активного гражданского общества 8.02.2021, 22:51

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Екатерина Снытина

Капитан сборной Беларуси по баскетболу поблагодарила независимые средства массовой информации.

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поблагодарила в Инстаграме независимые средства массовой информации, pressball.by .

- Спасибо всем свободным СМИ!

Благодаря вам "разбираться в политике" стало намного легче.

Благодаря вам мы видим, что происходит в стране.

Благодаря вам я стала частью активного гражданского общества, которое хочет только лучшего для своей страны! — написала нападающая турецкого клуба "Несибе Айдин".

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