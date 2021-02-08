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Командир ОМОНа о поствыборных протестах в августе: «Хотели отжать Гродно»

09.02.2021 06:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире телеканала «Беларусь 1» рассказали об августовских протестах в Гродно. Среди героев сюжета — командир гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич: он объяснил, чего на самом деле, по его мнению, добивались протестующие, выходя на акции.

«Они [демонстранты] сами признают, что в августе были ведомы телеграм-каналами из-за рубежа. Для чего? Полякам, литовцам было выгодно раскачать нашу ситуацию — об этом уже много где сказано. В городе говорили в августе, что хотели отжать Гродно. Но я знал, что мы не отдадим. Мы отсюда не уйдем никуда! У нас хватало сил, средств, и, самое главное, что у моих сотрудников хватало мотивации для того, чтобы стоять до конца», — заявил Кравцевич.

Также в сюжете высказался неопознанный омоновец в балаклаве с измененным голосом: «Человек-милиционер — это человек, которого трогать рукой нельзя, которому нельзя воспрепятствовать в момент выполнения его служебных обязанностей. Многие говорят: почему сотрудники милиции бьют? Именно тех людей, которые по ту сторону. Стоит понимать, что их не били, их задерживали».

Недавно сообщалось о первом в Чехии заявлении на беларуских силовиков за пытки. Его в Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии подал адвокат беларуса, ставшего жертвой насилия со стороны омоновцев и теперь обвиняющего их в совершении целого ряда тяжких преступлений, к которым, со слов потерпевшего, имел прямое отношение начальник ОМОН УВД Гродненского облисполкома Виктор Кравцевич.

 
Теги: Гродно
 
 
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В эфире телеканала «Беларусь 1» рассказали об августовских протестах в Гродно. Среди героев сюжета — командир гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич: он объяснил,...
 
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