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Белорус стал героем телесюжета в Варшаве: в одиночку вытолкал буксующий автобус
Источник материала: Onliner
Журналист польского телеканала вел репортаж с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации. Из-за снегопада водитель автобуса никак не мог справиться с подъемом на небольшую горку. На помощь внезапно пришел неравнодушный пешеход, который в одиночку принялся толкать транспортное средство.
Репортер поспешил взять у мужчины интервью, но тот оказался не слишком разговорчив.
— Я не мовлю по-польски, — наконец произнес он.
— А откуда? — спросил журналист.
— З Беларусi. Давай разам!
Колеса автобуса прокручивались, но белорус не сдавался, а заодно вспомнил, как однажды в России похожим образом толкали самолет.
Старания оказались не напрасны: спустя полминуты автобус забрался на горку и покатился быстрее. «Все, дзенькуе, до видзенья», — сказал на прощание белорус. Издание
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Журналист польского телеканала вел репортаж с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации. Из-за снегопада водитель автобуса никак не мог...
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