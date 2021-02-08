Белорус стал героем телесюжета в Варшаве: в одиночку вытолкал буксующий автобус

Источник материала: Onliner

Журналист польского телеканала вел репортаж с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации. Из-за снегопада водитель автобуса никак не мог справиться с подъемом на небольшую горку. На помощь внезапно пришел неравнодушный пешеход, который в одиночку принялся толкать транспортное средство.

Репортер поспешил взять у мужчины интервью, но тот оказался не слишком разговорчив.

— Я не мовлю по-польски, — наконец произнес он.

— А откуда? — спросил журналист.

— З Беларусi. Давай разам!

Колеса автобуса прокручивались, но белорус не сдавался, а заодно вспомнил, как однажды в России похожим образом толкали самолет.

Старания оказались не напрасны: спустя полминуты автобус забрался на горку и покатился быстрее. «Все, дзенькуе, до видзенья», — сказал на прощание белорус. Издание the-warsaw отмечает, что взять интервью у мужчины не получилось: скорее всего, герой ситуации только недавно приехал в Польшу и пока еще не успел выучить язык.