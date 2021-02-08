ДТП возле ТЦ «Замок». ГАИ: пострадали водитель и пассажир Volkswagen (обновлено)

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о серьезном ДТП, которое произошло сегодня вечером под путепроводом на проспекте Победителей, в считанных метрах от площади Государственного флага. По предварительным данным ГАИ, водитель Volkswagen, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, выехал с дороги. Пострадали два человека.

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По предварительной информации ГАИ, авария произошла около 21:30: "Водитель Skoda, двигаясь по пр. Победителей (со стороны ул. Саперов в направлении ул. Орловской), при перестроении не уступил дорогу Volkswagen. Водитель последнего автомобиля, уходя от столкновения, наехал на бордюрный камень, затем на разделительную полосу и, повредив металлическое ограждение, врезался в опору путепровода".

Водитель и пассажир Volkswagen с травмами были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, МЧС и представитель СК. Проводится проверка.