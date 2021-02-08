ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП возле ТЦ «Замок». ГАИ: пострадали водитель и пассажир Volkswagen (обновлено)

09.02.2021 06:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о серьезном ДТП, которое произошло сегодня вечером под путепроводом на проспекте Победителей, в считанных метрах от площади Государственного флага. По предварительным данным ГАИ, водитель Volkswagen, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, выехал с дороги. Пострадали два человека.

Дополнено:

По предварительной информации ГАИ, авария произошла около 21:30: "Водитель Skoda, двигаясь по пр. Победителей (со стороны ул. Саперов в направлении ул. Орловской), при перестроении не уступил дорогу Volkswagen. Водитель последнего автомобиля, уходя от столкновения, наехал на бордюрный камень, затем на разделительную полосу и, повредив металлическое ограждение, врезался в опору путепровода".

Водитель и пассажир Volkswagen с травмами были доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, МЧС и представитель СК. Проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатели Onliner сообщают о серьезном ДТП, которое произошло сегодня вечером под путепроводом на проспекте Победителей, в считанных метрах от площади...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия может получить запрос об экстрадиции Валерия Цепкало. Для этого СК направил документы в Генпрокуратуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by