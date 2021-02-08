|
Латвия может получить запрос об экстрадиции Валерия Цепкало. Для этого СК направил документы в Генпрокуратуру
Источник материала: Onliner
Вечерний телеэфир наполнен горячими новостями. Как сообщает АТН, Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру с целью инициирования вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. «Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере».
Ранее СК через генпрокурора уже направил в Польшу документы с запросом на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвия может получить запрос об экстрадиции Валерия Цепкало. Для этого СК направил документы в Генпрокуратуру
Вечерний телеэфир наполнен горячими новостями. Как сообщает АТН, Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру с целью инициирования вопроса перед...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)