Латвия может получить запрос об экстрадиции Валерия Цепкало. Для этого СК направил документы в Генпрокуратуру

Источник материала: Onliner

Вечерний телеэфир наполнен горячими новостями. Как сообщает АТН, Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру с целью инициирования вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. «Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере».

Ранее СК через генпрокурора уже направил в Польшу документы с запросом на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.