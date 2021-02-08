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Латвия может получить запрос об экстрадиции Валерия Цепкало. Для этого СК направил документы в Генпрокуратуру

09.02.2021 06:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечерний телеэфир наполнен горячими новостями. Как сообщает АТН, Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру с целью инициирования вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. «Фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений и в получении взяток в особо крупном размере».

Ранее СК через генпрокурора уже направил в Польшу документы с запросом на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.

 
Теги: Новости
 
 
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Вечерний телеэфир наполнен горячими новостями. Как сообщает АТН, Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру с целью инициирования вопроса перед...
 
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