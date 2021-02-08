Жлобинского подростка отправили на два года в колонию за брошенный в автозак камень

Суд Жлобинского района отправил 17-летнего Виталия Прохорова в воспитательную колонию на два года. Его обвиняли по ст. 342 (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) УК Беларуси, сообщает правозащитный центр «Вясна».





По версии следствия, 10 августа Прохоров находился в месте проведения несанкционированного митинга в Жлобине и бросил в автозак камень, чем причинил ущерб в 820 рублей. Это, по мнению стороны гособвинения, подтверждает видео, где сам Виталий об этом говорит.

Сам парень заявил в суде, что не бросал камень, но для «пиара в инстаграме» похвастался, что разбил лобовое стекло в автозаке. Это на видео записал его приятель и опубликовал.

Суд признал жлобинчанина виновным в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и в насилии над сотрудником милиции.