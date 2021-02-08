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Власти РБ хотят экстрадировать Валерия Цепкало из Латвии

09.02.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси направил в Генпрокуратуру Латвии запрос об экстрадиции Валерия Цепкало.

В эфире белорусского зомбоящика было заявлено о том, что экс-глава ПВТ обвиняется в коррупционных преступлениях, в частности в получении взяток в особо крупном размере.

На прошлой неделе власти РБ направили запрос властям Польши об экстрадиции администраторов объявленного экстремистским телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

 
 
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Следственный комитет Беларуси направил в Генпрокуратуру Латвии запрос об экстрадиции Валерия Цепкало.
 
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