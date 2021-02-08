"Дело о терроризме": Автухович просил оружие у экс-командира "Донбасса"

Из нового:





Николай Автухович просил оружие у экс-командира украинского добровольческого батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который якобы общался с белорусом с иракского телефонного номера – он фигурирует в расследовании канала под ником Ivaplast kiev..





Николай Автухович нелегально переходил белорусско-украинскую границу, "чтобы забрать оружие".





"Тонны оружия", о которых заявлял Александр Лукашенко, не показали.





Согласно материалам, предоставленным КГБ, Автухович просил автоматические пистолеты с глушителем и "тихие" автоматы, чтобы "не поднимать шум в городе".





Часть 2 фильма "Тротил протеста" ОНТ анонсировало на завтра. Однако вся первая часть фильма указывает на Украину как на территорию, где формировались и вооружались "группы боевиков", к коим отнесены не только те, кто связан с Николаем Автуховичем, но также и задержанные при попытке вернуться в Украину анархисты, совершившие рейд по ряду районов Беларуси и отметившиеся поджогами.





Интересно и то, что все, кого КГБ называет "террористами", действовали так, чтобы не допустить человеческих жертв. Однако по обвинению в терроризме грозит смертная казнь.















