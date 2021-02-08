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Беларусь намерена добиваться экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии

09.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но это вряд ли...



Следственный комитет намерен добиваться экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии. Документы об инициировании процедуры были направлены в Генпрокуратуру, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Цепкало обвиняется «по ряду коррупционных преступлений, в том числе в получении взяток в особо крупном размере», сообщил телеканал.

Напомним, что претензии к Цепкало появились сразу после того, как экс-глава Парка высоких технологий заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Подоспел и заявитель. По, надо понимать, неслучайному стечению обстоятельств ранее претензии были не к Цепкало, а именно к нему. 
 
 
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