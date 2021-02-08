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Уволен Алексей Солодухин – директор музыкального колледжа в Гродно. На его участке победила Светлана Тихановская
Источник материала: Партизан
В Гродно в начале февраля уволили директора музыкального колледжа
Об этом
Солодухин руководил музыкальным колледжем в Гродно более 20 лет. Свою работу в колледже он начинал в должности преподавателя, а директором стал в 1998 году.
И это не первый случай в нашей стране, когда зачищают участки "непокорённых". Отметим, "Белорусский партизан"
На президентских выборах в августе 2020 года Солодухин был председателем участковой избирательной комиссии. На его участке тоже победила Светлана Тихановская.
"Сняли с должности за то, что не фальсифицировал выборы и не увольнял студентов и преподавателей после протестов. А в итоге уволили его без права на трудоустройство по специальности", — рассказал журналистам источник, приближённый к колледжу.
На педсовете в колледже в начале февраля Солодухин сообщил коллегам, что уходит по собственному желанию. «Ухожу действительно по соглашению сторон», — рассказал Hrodna.life Алексей Солодухин.
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Уволен Алексей Солодухин – директор музыкального колледжа в Гродно. На его участке победила Светлана Тихановская
В Гродно в начале февраля уволили директора музыкального колледжа
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