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МТЗ сможет участвовать в госзакупках на территории России

09.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Техника Минского тракторного завода 8 февраля включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации

"В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. – всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей", - цитирует interfax.by начальника управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаила Вардугина.
 
 
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Техника Минского тракторного завода 8 февраля включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных...
 
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