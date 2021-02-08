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Сильные снегопады: ГАИ просит водителей быть предельно внимательными
09.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сильные снегопады ожидаются в Беларуси в ближайшее время, Госавтоинспекция просит автолюбителей учитывать погодные условия при поездках.
© Sputnik / Виталий Аньков
В ГАИ ГУВД Мингорисполкома призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать меры безопасности.
В инспекции советуют автолюбителям отказаться от использования личного транспорта, если есть такая возможность, поскольку не исключены заторы из-за обильных осадков.
В дорожной милиции напоминают, что в Минске во время снегопадов работает снегоуборочная техника, порядка 700 единиц, потому водителям нужно учитывать этот факт при передвижении.
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Дорожная милиция не исключает аварийных ситуаций, а также возникновения заторов, поэтому на улицы выйдет вся снегоуборочная техника.
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