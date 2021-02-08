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Сильные снегопады: ГАИ просит водителей быть предельно внимательными

09.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сильные снегопады ожидаются в Беларуси в ближайшее время, Госавтоинспекция просит автолюбителей учитывать погодные условия при поездках.

© Sputnik / Виталий Аньков
Снежный апокалипсис: штормовое предупреждение объявлено на вторник

В ГАИ ГУВД Мингорисполкома призвали водителей быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать меры безопасности.

В инспекции советуют автолюбителям отказаться от использования личного транспорта, если есть такая возможность, поскольку не исключены заторы из-за обильных осадков.

В дорожной милиции напоминают, что в Минске во время снегопадов работает снегоуборочная техника, порядка 700 единиц, потому водителям нужно учитывать этот факт при передвижении.

Погода 9 февраля

Во вторник в Беларуси, по данным синоптиков, будет облачно, на большей части страны пройдет снег. Ночью, утром и днем по восточной половине осадки будут сильными.

К утру температура составит до –12°C. В середине дня столбики термометров будут на отметках от –6°C мороза по Брестской области до –10°C по Витебской.

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожная милиция не исключает аварийных ситуаций, а также возникновения заторов, поэтому на улицы выйдет вся снегоуборочная техника.
 
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