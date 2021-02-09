Источник материала: UDF



Валерий Цепкало в мае 2020 года в Минске

СК запросил экстрадицию Путило и Протасевича

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК Беларуси добивается экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся запросе об экстрадиции бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало.

Следственный комитет (СК) Беларуси добивается экстрадиции бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало из Латвии. Ведомство направило документы в Генеральную прокуратуру об инициировании данного вопроса, сообщил в понедельник, 8 февраля, телеканал "Беларусь-1".По данным государственного телеканала, незарегистрированный кандидат на выборах 2020 года обвиняется в совершении "ряда коррупционных преступлений" и "получении крупной взятки".Валерий Цепкало уехал из Беларуси в конце июля 2020 года с двумя детьми в Россию после получения информации о готовящемся задержании. В настоящее время он и его супруга Вероника Цепкало, ставшая одним из лидеров оппозиционного движения наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, проживают в Латвии.Ранее СК Беларуси через Генпрокуратуру запросил у Польши экстрадицию Степана Путило - основателя популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским, а также Романа Протасевича - главного редактора этого канала. "С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке", - заявил 7 февраля глава международно-правового отдела СК Михаил Вавуло газете "Беларусь сегодня".Протесты в Беларуси, начавшиеся в день голосования на президентских выборах 9 августа, не затихают уже полгода. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола правоохранителей в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.