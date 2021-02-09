ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК Беларуси добивается экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии

09.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

СК Беларуси добивается экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии
Валерий Цепкало в мае 2020 года в Минске
Следственный комитет (СК) Беларуси добивается экстрадиции бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало из Латвии. Ведомство направило документы в Генеральную прокуратуру об инициировании данного вопроса, сообщил в понедельник, 8 февраля, телеканал "Беларусь-1".

По данным государственного телеканала, незарегистрированный кандидат на выборах 2020 года обвиняется в совершении "ряда коррупционных преступлений" и "получении крупной взятки".

Валерий Цепкало уехал из Беларуси в конце июля 2020 года с двумя детьми в Россию после получения информации о готовящемся задержании. В настоящее время он и его супруга Вероника Цепкало, ставшая одним из лидеров оппозиционного движения наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, проживают в Латвии.

СК запросил экстрадицию Путило и Протасевича


Ранее СК Беларуси через Генпрокуратуру запросил у Польши экстрадицию Степана Путило - основателя популярного Telegram-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским, а также Романа Протасевича - главного редактора этого канала. "С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке", - заявил 7 февраля глава международно-правового отдела СК Михаил Вавуло газете "Беларусь сегодня".

Протесты в Беларуси, начавшиеся в день голосования на президентских выборах 9 августа, не затихают уже полгода. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола правоохранителей в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся запросе об экстрадиции бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируют создавать и продвигать бренд страны с "устранением неблагоприятных стереотипов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by