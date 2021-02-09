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В Беларуси планируют создавать и продвигать бренд страны с "устранением неблагоприятных стереотипов"

09.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси планируют создавать и продвигать бренд страны с "устранением неблагоприятных стереотипов"
На портале pravo.by появилась новость о том, что в Беларуси к маю 2021 года будет разработана дорожная карта по созданию и продвижению бренда республики. По распоряжению Премьер-министра Романа Головченко от 3 февраля 2021 г. № 15р уже создана межведомственная рабочая группа для разработки этой дорожной карты.

Руководителем группы стал министр экономики Александр Червяков. Сообщается, что в ее состав вошли представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и иных ведомств. Предполагается также привлечение к работе специалистов республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов.

Какие задачи планирует решать эта группа:

• определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Республики Беларусь и ее отдельных регионов в различных сферах жизнедеятельности;

• определение позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране, ее отдельных регионах, гражданах и продуктах;

• выработка единых подходов создания (разработка требований) и стратегии продвижения бренда Республики Беларусь и ее отдельных регионов с учетом лучших международных практик продвижения страновых и территориальных брендов;

• выработка предложений по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Республики Беларусь, улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах.

Также по итогам работы группы будет разработана дорожная карта по созданию и продвижению бренда Республики Беларусь, в том числе с учетом особенностей отдельных ее регионов.

Будут определены источники финансирования соответствующих мероприятий. Проект постановления, предусматривающий утверждение дорожной карты, должен быть представлен в Правительство до 1 мая 2021 г.

Напомним, что в Беларуси на протяжении многих лет предпринимались попытки создать страновой бренд. Еще в 2010 году в Минске проходил Международный форум «Имидж Республики Беларусь», где эксперты поднимали вопросы необходимости странового маркетинга и брендинга. Такие форумы проводились в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годах.



Позже были попытки создать некий собирательный образ Беларуси в интересах развития въездного туризма. На сайте Национального агентства по туризму в 2018 году проходило голосование по выбору туристического бренда республики. Все эти действия ничем не закончились. Ни страновой, ни туристический бренд Беларуси так и не были утверждены и реализованы.

Примеры концептов, представленных в 2018 году для конкурса по выбору туристического бренда.


В Беларуси планируют создавать и продвигать бренд страны с "устранением неблагоприятных стереотипов"


Один из старейших экспертов по теме странового брендинга Анатолий Акантинов в интервью порталу "Планета Беларусь" емко высказался о причинах неудач:

— Почему так получается: брендируем, брендируем и никак не выбрендируем? В чем причина?

— На мой взгляд, причин несколько. Они все связаны между собой. Первая — непонимание важности, коммерческой и иной выгоды. До сих пор не можем посчитать, сколько туризм приносит стране и какую долю составляет в ВВП (по прогнозам экспертов, более 5%), в расчетах не учитывают транспортные расходы, питание, развлечения, шопинг.
Вторая — отсутствие профессионалов и слабое участие общественности.

Имидж Беларуси начинается с ее жителей: кем они себя считают, какой хотят видеть страну. Это отдельная работа.

Третья — в продвижении страны должны быть заинтересованы ее жители, экспортеры, получатели инвестиций, местные власти. В большинстве своем выгодополучателем является государство, имея ручное управление и подконтрольные отрасли и предприятия. Вот почему продвижение идет только там, где есть контроль.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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