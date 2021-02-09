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Раскрыта опасность чеснока

09.02.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыта опасность чеснока
Фото: Pixabay
Чрезмерное употребление чеснока на протяжении длительного времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Опасность этого растения раскрыл пользователь Sohu, передает РИА Новости.

По его словам, особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может быть затуманенность и нечеткость зрения. Пользователь пояснил, что это происходит из-за длительного употребления чеснока.

Из-за избытка чеснока в рационе также могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти. При этом умеренное употребление этого овоща полезно для здоровья, подчеркнул автор публикации. Чеснок снижает сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

В ноябре прошлого года консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что лимон, чеснок, лук и аскорбиновая кислота не способны укрепить иммунитет. Она отметила, что иммунитет складывается из множества факторов, один из которых — здоровое разнообразное питание. Она посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень.
 
 
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Особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз.
 
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