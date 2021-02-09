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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыта опасность чеснока Особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз.

Чрезмерное употребление чеснока на протяжении длительного времени может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Опасность этого растения раскрыл пользователь Sohu, передает РИА Новости.По его словам, особую опасность чеснок представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может быть затуманенность и нечеткость зрения. Пользователь пояснил, что это происходит из-за длительного употребления чеснока.Из-за избытка чеснока в рационе также могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти. При этом умеренное употребление этого овоща полезно для здоровья, подчеркнул автор публикации. Чеснок снижает сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.В ноябре прошлого года консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что лимон, чеснок, лук и аскорбиновая кислота не способны укрепить иммунитет. Она отметила, что иммунитет складывается из множества факторов, один из которых — здоровое разнообразное питание. Она посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень.