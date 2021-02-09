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Кадр: The Sun

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 45-летняя женщина рассорилась с семьей ради молодого египетского любовника «Я чувствую себя моложе, чем в 20 лет. Мы занимаемся сексом четыре раза в неделю, но даже этого мало»

45-летняя британская продавщица уехала к любовнику в Египет и надеется, что у них родится ребенок. Из-за прошлого романа с египтянином она потеряла деньги и рассорилась с семьей, пишет издание The Sun.В мае 2019 года Джоанна Гирлинг (Joanna Girling) из английского графства Норфолк познакомилась с 38-летним Хисмом Фейго (Hysm Feygo), который владеет магазином специй в египетском городе Хургада. Она переехала к нему и надеется, что им удастся завести ребенка. «Я чувствую себя моложе, чем в 20 лет, — утверждает женщина. — Мы занимаемся сексом четыре раза в неделю, но даже этого мало».Фейго — второй египетский любовник Гирлинг. Первым был 24-летний официант Хасан Кахлид (Hassan Kahlied), которого она встретила в Шарм-эль-Шейхе. И хотя ради него она бросила мужа, после двух недель совместной жизни молодой человек ушел от нее, назвав британку «старой и толстой». К тому времени он под различными предлогами получил от женщины около 1,5 тысячи фунтов стерлингов (153,6 тысячи рублей). «Я думала, Хассан любил меня. Он говорил, что собирается жениться на мне, но все это оказалось ложью», — говорит она.Гирлинг утверждает, что, в отличие от Кахлида, Фейго никогда не просил у нее деньги. Несмотря на это, родственники не одобряют ее решение и отказываются иметь с ней дело. «Они считают меня дурой из-за ухода к любовнику, но мне все равно, — говорит британка. — Для меня это шанс прожить жизнь по-новому, так что я ни о чем не жалею».Ранее сообщалось, что Фейго не стал делать Гирлинг предложения. «В этом нет необходимости — он уже считает меня своей женой, — объясняла британка. — Но все же мы планируем заключить брак официально в следующем году, как только я разведусь с мужем».