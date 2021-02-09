Источник материала: ОНТ

Роль в сериале "Не родись красивой" принесла Нелли Уваровой известность. Множество женщин ассоциировали себя с дурнушкой, которая смогла влюбить в себя богатого и красивого мужчину, в итоге превратившись в миловидную и счастливую жену.

Внимание поклонников скорее пугало актрису, чем радовало.

Режиссёры начали активно предлагать ей роли, но Нелли не спешила соглашаться на всё. Однажды, даже отказалась сниматься в сериале, когда часть серий была отснята, попросив вырезать её из всех сцен. Девушка объяснила своё решение тем, что её героиня не развивается в процессе сюжета. За последние 15 лет актриса снялась всего в 12-ти проектах, отдавая предпочтение работе в театре.

А вот её второй супруг, Александр Гришин, активно снимается. Его можно увидеть во многих российских сериалах.



Нелли Уварова и Александр Гришин

У Нелли и Александра двое детей: Ия и Игнатий. В последнее время поклонники актрисы отмечают, что она стала совсем не похожа на хрупкую и невзрачную "дурнушку".









Неоднозначную реакцию поклонников вызывает и набожность актрисы, религия занимает значимое место в жизни Нелли. Она также уделяет время для курирования благотворительного фонда.



Нелли избавилась обрила голову ради роли в кино





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