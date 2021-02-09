ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, какой стала звезда сериала "Не родись красивой"

09.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Посмотрите, какой стала звезда сериала "Не родись красивой"

Роль в сериале "Не родись красивой" принесла Нелли Уваровой известность. Множество женщин ассоциировали себя с дурнушкой, которая смогла влюбить в себя богатого и красивого мужчину, в итоге превратившись в миловидную и счастливую жену.

Внимание поклонников скорее пугало актрису, чем радовало.  

Режиссёры начали активно предлагать ей роли, но Нелли не спешила соглашаться на всё. Однажды, даже отказалась сниматься в сериале, когда часть серий была отснята, попросив вырезать её из всех сцен. Девушка объяснила своё решение тем, что её героиня не развивается в процессе сюжета. За последние 15 лет актриса снялась всего в 12-ти проектах, отдавая предпочтение работе в театре. 

А вот её второй супруг, Александр Гришин, активно снимается. Его можно увидеть во многих российских сериалах. 


Нелли Уварова и Александр Гришин 

У Нелли и Александра двое детей: Ия и Игнатий. В последнее время поклонники актрисы отмечают, что она стала совсем не похожа на хрупкую и невзрачную "дурнушку". 



Неоднозначную реакцию поклонников вызывает и набожность актрисы, религия занимает значимое место в жизни Нелли. Она также уделяет время для курирования благотворительного фонда. 


Нелли избавилась обрила голову ради роли в кино 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роль в сериале "Не родись красивой" принесла Нелли Уваровой известность. Множество женщин ассоциировали себя с дурнушкой, которая смогла влюбить в себя богатого и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень нараджэньня Валянціна Тараса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by