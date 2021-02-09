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Пережили измену! Звездные пары, которые остались вместе, несмотря ни на что

09.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пережили измену! Звездные пары, которые остались вместе, несмотря ни на что

Измены случаются во многих парах, звездные - не исключение. Но не все способны пережить этот кризис отношений и остаться вместе. Героям нашего материала это удалось.

Дэвид и Виктория Бэкхем многое вместе пережили. Пара вместе больше 20-ти лет, а в желтой прессе постоянно намекают про многочисленные романы Дэвида. Несмотря на это, супруги остаются вместе. 


Дэвид и Виктория Бекхэм 

Муж Сары Джессики Паркер был замечен за интрижкой с моделью, но был прощен. Актриса, сыгравшая героиню "Секса в большом городе", похоже, лояльно относится к любовным приключениям. 


Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик 

Муж Бейонсе признался в измене публично, но паре удалось сохранить отношения, которые длятся уже больше 12 лет. 


Бейонсе и Джей Зи 

Всего через несколько месяцев после свадьбы, которая состоялась в 2006 году, в прессе поползли слухи, что муж Николь Кидман увлекся молодой моделью. Сам Кит это отрицал и супруга поверила ему, а не желтым страницам. Пара до сих пор вместе, в семье две дочери. 


Николь Кидман и Кит Урбан 

В романах с Дональдом Трампом признавались многие женщины, но бизнесмен отрицал их. Мелани предпочла верить мужу, а не слухам. 


Дональд и Мелания Трамп 


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Измены случаются во многих парах, звездные - не исключение. Но не все способны пережить этот кризис отношений и остаться вместе. Героям нашего материала это...
 
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