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Британские кинокритики назвали лучший фильм года

09.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британские кинокритики назвали лучший фильм года

Церемония награждения кинопремии Лондонского кружка кинокритиков состоялась в Великобритании, пишет lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Фильмом года признали роуд-муви «Земля кочевников». Лента получила три награды. Фрэнсис Макдорманд исполнила главную роль и стала лучшей актрисой, а Хлоя Чжао, режиссер картины, победила в номинации за лучший сценарий.

Три награды также завоевал хоррор «Святая Мод»: лауреаткой за лучший дебют стала его режиссер Роуз Гласс, Морфидд Кларк – звезда фильма – победила в номинации «Лучшая британская или ирландская актриса года». Кинокартина стал «Лучшим британским или ирландским фильмом года».

Британского кинематографиста Стива Маккуина признали режиссером года за проект «Голос перемен». 

Фото: кадр из фильма «Земля кочевников», smartfacts.ru

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Церемония награждения кинопремии Лондонского кружка кинокритиков состоялась в Великобритании, пишет lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Фильмом года признали роуд-муви...
 
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