Британские кинокритики назвали лучший фильм года

Источник материала: ОНТ

Церемония награждения кинопремии Лондонского кружка кинокритиков состоялась в Великобритании, пишет lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Фильмом года признали роуд-муви «Земля кочевников». Лента получила три награды. Фрэнсис Макдорманд исполнила главную роль и стала лучшей актрисой, а Хлоя Чжао, режиссер картины, победила в номинации за лучший сценарий.

Три награды также завоевал хоррор «Святая Мод»: лауреаткой за лучший дебют стала его режиссер Роуз Гласс, Морфидд Кларк – звезда фильма – победила в номинации «Лучшая британская или ирландская актриса года». Кинокартина стал «Лучшим британским или ирландским фильмом года».

Британского кинематографиста Стива Маккуина признали режиссером года за проект «Голос перемен».

Фото: кадр из фильма «Земля кочевников», smartfacts.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram