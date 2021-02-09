Раскрыт секрет идеального завтрака

Источник материала: ОНТ

Диетолог Елена Кален рассказала, что завтрак должен состоять из медленных и быстрых углеводов, которые достаточно калорийны и содержат глюкозу, пишет РИА «Новости».

Каши, картофель, сладости, фрукты, орехи, сухофрукты лучше всего есть после пробуждения, считает диетолог.

Хорошо ускоряют обмен веществ и помогают лучше переваривать пищу в течение дня сухофрукты. Например, инжир и курага.

При этом Елена Кален предупредила, что яблоки лучше принимать в пищу в первой половине дня, тогда они благоприятно воздействуют на работу желудка и кишечника. Однако съеденное вечером свежее яблоко может повысить кислотность желудка и спровоцировать дискомфорт.

Фото: food.inmyroom.ru

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