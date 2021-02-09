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Раскрыт секрет идеального завтрака
Источник материала: ОНТ
Диетолог Елена Кален рассказала, что завтрак должен состоять из медленных и быстрых углеводов, которые достаточно калорийны и содержат глюкозу,
Каши, картофель, сладости, фрукты, орехи, сухофрукты лучше всего есть после пробуждения, считает диетолог.
Хорошо ускоряют обмен веществ и помогают лучше переваривать пищу в течение дня сухофрукты. Например, инжир и курага.
Фото: food.inmyroom.ru
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Диетолог Елена Кален рассказала, что завтрак должен состоять из медленных и быстрых углеводов, которые достаточно калорийны и содержат глюкозу, пишет РИА...
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