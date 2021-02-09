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Обновление популярного Android-приложения заразило миллионы устройств

09.02.2021 07:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обновление популярного Android-приложения заразило миллионы устройств
Иллюстративное фото
Как показывает практика даже в случае скачивания приложений через Google Play пользователи не могут быть в полной безопасности. Это доказывает отчёт специализирующейся на кибербезопасности фирмы Malwarebytes.

Эксперты Malwarebytes сообщили, что в конце декабря стали наблюдать жалобы пользователей, сообщавших о внезапных рекламных объявлениях во время использования «родного» браузера. Самое странное, что никто из них до этого не устанавливал новые приложения, которые могли бы послужить причиной такого поведения мобильных устройств. В итоге один из пользователей всё же сумел обнаружить, что источником этой назойливой рекламы стало давно установленное приложение для сканирования штрих- и QR-кодов Barcode Scanner.

Обновление популярного Android-приложения заразило миллионы устройств

Barcode Scanner существует уже много лет, и за всё время приложение успели установить из Google Play более 10 миллионов раз. Оказалось, что вредоносная функциональность появилась в нём с одним из последних обновлений, выпущенных в начале декабря. В ходе анализа кода программы выяснилось, что разработчики добавили в него вредоносный код, скрыв его от обнаружения системой безопасности Google Play.

Сотрудники Malwarebytes незамедлительно сообщили о находке в Google, после чего приложение было удалено из Google Play. Впрочем, оно всё ещё может оставаться на устройствах пользователей. Эксперты советуют поскорее удалить его.
 
 
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И компания Google, и специалисты по безопасности настоятельно рекомендуют скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов вроде Google Play.
 
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