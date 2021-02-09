Биткойн обновил исторический максимум, превысив $47 тыс.

Источник материала: АФН

Минувшей ночью биткойн покорял новые исторические максимумы, достигнув отметки в $47,513 по данным портала CoinDesk.

Котировки биткойна растут на сообщениях о том, что американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн и намерена принимать эту валюту в оплату за свои товары.

По состоянию на 7:20 биткойн торгуется у отметки $46442.86.