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Биткойн обновил исторический максимум, превысив $47 тыс.
Источник материала: АФН
Минувшей ночью биткойн покорял новые исторические максимумы, достигнув отметки в $47,513 по данным портала CoinDesk.
Котировки биткойна растут на сообщениях о том, что американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн и намерена принимать эту валюту в оплату за свои товары.
По состоянию на 7:20 биткойн торгуется у отметки $46442.86.
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Минувшей ночью биткойн покорял новые исторические максимумы, достигнув отметки в $47,513 по данным портала CoinDesk.
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