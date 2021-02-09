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Биткойн обновил исторический максимум, превысив $47 тыс.

09.02.2021 07:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минувшей ночью биткойн покорял новые исторические максимумы, достигнув отметки в $47,513 по данным портала CoinDesk.

Котировки биткойна растут на сообщениях о том, что американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн и намерена принимать эту валюту в оплату за свои товары.

По состоянию на 7:20 биткойн торгуется у отметки $46442.86.

 
 
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Минувшей ночью биткойн покорял новые исторические максимумы, достигнув отметки в $47,513 по данным портала CoinDesk.
 
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