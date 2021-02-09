Фотожабы: «Вероломно, без объявления войны, Рига направила на Беларусь экстремистские лучи»

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.





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