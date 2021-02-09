Источник материала: UDF

Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ настоятельно просит белорусов отказаться от автомобилей 9 февраля Ожидаются серьезные снегопады.

Если же без машины никак, то в ГАИ призывает водителей «быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности».Из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации.