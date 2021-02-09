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ГАИ настоятельно просит белорусов отказаться от автомобилей 9 февраля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Если же без машины никак, то в ГАИ призывает водителей «быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности».
Из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации.
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Ожидаются серьезные снегопады.
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