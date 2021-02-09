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ГАИ настоятельно просит белорусов отказаться от автомобилей 9 февраля

09.02.2021 08:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГАИ настоятельно просит белорусов отказаться от автомобилей 9 февраля
Иллюстративное фото
В ГАИ сообщили, что в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады. В связи с этим белорусов просят, по возможности, отказаться от использования личного транспорта.

Если же без машины никак, то в ГАИ призывает водителей «быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности».

Из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации.
 
 
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