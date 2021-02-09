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Азаренко уступила Пегуле в первом круге Australian Open
Источник материала: Навiны
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла из борьбы в одиночном разряде Australian Open.
Белорусская теннисистка проиграла на старте турнира в двух сетах американке Джессике Пегуле — 5:7, 4:6.
Азаренко занимает 13-е место в мировом рейтинге, ее соперница — 64-е.
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выбыла из борьбы в одиночном разряде Australian Open.
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