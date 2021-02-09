Toyota Hilux в обработке Arctic Trucks подготовили к условиям зимнего бездорожья

Источник материала: Tut.by

Исландская компания Arctic Trucks специализируется на подготовке внедорожников и пикапов к сложным климатическим и географическим условиям. На ее счету, помимо прочих моделей, — модернизированные Isuzu D-Max , Ford F-150 , Toyota Land Cruiser и дореформенный пикап Hilux. А теперь исландцы добрались и до недавно обновленного Hilux .





Доработанный пикап (за основу взята версия с двухрядной кабиной и с 2,8-литровым дизелем) имеет дополнительный индекс AT35. По сравнению со стандартным Hilux дорожный просвет увеличен на 65 мм (375 мм), а углы въезда и съезда увеличены до 38 и 29 градусов, соответственно, это на 9 и 3 градуса больше, чем у серийного пикапа. Также была усилена рама пикапа и переработана подвеска (в ней используются амортизаторы Bilstein), расширены подножки и появились увеличенные колесные арки с расширителями, прикрывающие внедорожные шины BFGoodrich KO2 с внешним диаметром 35 дюймов.





Предусмотрены и опции, за которые необходимо доплачивать. Среди них, в частности, дополнительное освещение на решетке радиатора, полная защита днища, крышка над грузовой платформой и шины BFGoodrich KM3. Силовой агрегат остался без изменений.





Известно, что предлагаться Hilux AT35 будет на британском рынке. Стоимость базового набора изменений для исходного пикапа — 18 780 фунтов.