Три злокачественные опухоли за три года. Как многодетная мать и психолог проживает собственную трагедию

Источник материала: Tut.by

Галина Пинто-Мрочек — многодетная мать и практикующий арт-терапевт. Уже много лет она проводит тренинги, семинары и встречи, помогает побороть страхи и наладить отношения в семье с помощью творческого процесса. Недавно у ее младшей дочери нашли опухоль головного мозга. Уже третий год семья борется за жизнь девочки. LADY поговорили с Галиной о необычной профессии, болезни маленькой Матильды и о том, как специалист, который обычно утешал других, проживает собственную беду.





После школы она поступила в ГрГУ и выучилась на преподавателя изобразительного искусства (всемирной и отечественной культуры). Немного позже — поехала в Санкт-Петербург и получила образование арт-терапевта в институте практической психологии.

Галина работала в частном детском садике, вела курсы рисования в школе талантов и тренинги для одной из корпораций. В процессе работы Галина замечала, что между творчеством и эмоциями человека есть тесная связь.

— Я осознала, что есть две вещи, которые мне одинаково важны — это творчество и психология. Но все говорят и учат, что нужно выбрать дело жизни и двигаться в конкретном направлении. А я не могла сделать основным занятием что-то одно и вечно пыталась придумать, как же объединить два главных моих интереса. И вот однажды я наткнулась в интернете на объявление, что идет набор на подготовку арт-терапевтов. Поискала информацию и поняла, что это объединяет в себе всё, что я люблю.





Сейчас Галина практикует семейные и индивидуальные сеансы арт-терапии, помогает с профориентацией, проводит тренинги и организует детские лагеря.

У Галины пятеро детей: два сына и три дочери. Старшему скоро будет 24 года, младшей сейчас 12 лет. Почти все беременности и роды протекали нелегко: была и дисплазия шейки матки, и низкая родовая активность, из-за которой жизнь Галины и ребенка была под угрозой. Женщине дважды предлагали сделать аборт — во всех случаях она решала рожать, причем рожала самостоятельно. Дети появлялись на свет здоровыми, и никаких проблем, аномалий развития не было.





Беда в семью пришла осенью 2019-го года, когда младшая дочь Матильда стала жаловаться, что ей трудно читать: сложно было переводить взгляд со строчки на строчку, а потом девочка перестала попадать в строки на письме. Мама с дочкой поехали на обследование в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

— Нас пытались перенаправить на обследование к окулисту, но я как человек с плохим зрением, была точно уверена, что проблема не по этой части. В итоге нам сделали компьютерную томографию. Результаты шокировали всех, потому что у Матильды в области затылка обнаружили опухоль диаметром в девять сантиметров. И при этом она ходила, бегала, разговаривала. Была активным и жизнерадостным ребенком.



Фото из личного архива/ Матильда с братьями и сестрами

Буквально через несколько дней после этого открытия Матильду прооперировали, но полностью удалить опухоль не удалось. Через год произошел рецидив — на том же месте образовалась опухоль того же размера. Во время второй операции ее удалось удалить полностью. Врачи настояли на прохождении курса лучевой терапии, а от химиотерапии категорически отказалась сама Матильда. По словам мамы, ей объясняли все варианты развития событий, но она отвечала: «Я не чувствую, что она (химиотерапия) мне нужна».



Фото из личного архива / Матильда до болезни

Еще через год Матильда заболела — появились симптомы простуды. К сожалению, оказалось, что дело совсем не в переохлаждении. Через несколько дней девочка перестала разговаривать, а ее левую часть тела будто парализовало. Семья экстренно направилась в РНПЦ детской онкологии. Там после обследования выяснилось, что на почве постлучевого некроза у девочки образовалась новая опухоль, теперь в височно-лобной части. Это место неоперабельно, поэтому удалить получилось только часть новообразования. Когда во время очередного обследования в Боровлянах врачи заметили увеличение опухоли, Матильду выписали домой на паллиативную помощь.





После исследования образцов опухолей выяснилось, что химиотерапия не даст результата. Делать лучевую терапию теперь тоже невозможно — некроз внутренних и наружных тканей показывает, что увеличивать дозу облучения нельзя.

В начале года самочувствие девочки стремительно ухудшилось, сейчас она практически не двигается и не разговаривает. Семья надеется, что Матильде станет легче, чтобы можно было отправить ее в Германию — там девочке могут предложить альтернативное и экспериментальное лечение. Проблема в том, что само новообразование не типичное и мало изученное, поэтому нет никакой гарантии, что подобное решение может помочь.





После первой операции Матильда попросила ее крестить, к ней в реанимацию пустили только православного священника. Для крещения девочка выбрала себе новое имя — Вера. После выздоровления она хочет официально внести свое второе имя в паспорт.

Дома у семьи Пинто-Мрочек почти не звучит слово «если». Никто из родных и друзей не сомневается, что девочка справится и встанет на ноги. Любая фраза насчет выздоровления Веры начинается так: «Когда Вера выздоровеет, мы …».

Мама рисует портрет девочки в будущем. Говорит, это для того, чтобы Вера видела и представляла себя взрослой. Вера и сама, когда были силы, рисовала портреты «будущей себя», а еще своих любимых корги — Фифу и Чичу.









В углу комнаты на столе стоит бутылка, обклеенная мотивирующими фразами и пожеланиями. Внутри — послание, которое Вера написала себе в будущее. Она прочитает его после выздоровления.

— У нее недавно появился друг. Он наткнулся на страничку Веры в Фейсбуке, пришел к ней в гости и принес все свои сбережения ей в помощь. Однажды он посвятил Вере свой футбольный матч. Теперь мальчик постоянно нас навещает и копит деньги, чтобы после выздоровления Веры съездить вместе с ней в Испанию.





Галина рассказывает, что использовала свои профессиональные навыки и в сложившейся с дочерью ситуации:

— Мы вместе проработали все обиды, а у Веры их было много. Проработали страхи, в том числе и страх смерти. Вера не плачет и не жалуется, — делится Галина. — Я учусь у нее смелости. Она для всей нашей семьи стала мотиватором. Благодаря ей, у нас в жизни очень многое изменилось — и мы поражаемся ее бесконечному оптимизму. Когда кто-то приходит к ней, начинает жалеть и говорить, что все будет хорошо, она останавливает и отвечает: «Почему будет? Все уже хорошо».



Фото из личного архива / Матильда до болезни

Сейчас с Верой дважды в день занимается кинезиолог-остеопат. Ей требуется соответствующее питание и, конечно же, медикаменты. Неравнодушные люди, делится Галина, помогают финансово и молятся за девочку. Если эта история не оставила равнодушным и вас, всю информацию о помощи, которую можно оказать, можно найти по этой ссылке .