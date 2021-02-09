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Не поверите, в Европе выпал снег розового, оранжевого и желтого цвета
Источник материала: Партизан
Невиданный ранее снег выпал в некоторых странах Европы. Белое покрывало теперь совсем не привычного цвета, а имеет розовые, оранжевые и желтые оттенки, сообщил Чешский гидрометеорологический институт.
В частности, жители некоторых регионов Чехии и других стран центральной Европы могли наблюдать необычное атмосферное явление, а затем и его последствия. Цветной снег стал неожиданностью, у которой есть вполне логичное объяснение.
Синоптики отмечают, что снег окрасился в необычные цвета из-за примесей пыли, которые занесли воздушные потоки из пустыни Сахара. Люди в полном восторге, но многие обращают внимание на то, что выглядит это очень постапокалиптично,
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Невиданный ранее снег выпал в некоторых странах Европы. Белое покрывало теперь совсем не привычного цвета, а имеет розовые, оранжевые и желтые оттенки, сообщил...
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