«Уголовки» мало: экс-следователя Юшкевича вызывают в военкомат









Напомним, Евгений Юшкевич был задержан вечером 24 ноября. Его обвинили по ст. 342 ч.1 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Через 10 дней его отпустили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Ещё был инцидент с девушкой Евгения: её тоже задерживали.





Повестку из военкомата Евгений считает забавным, но случайным эпизодом. Он не склонен думать, что это как-то связано с его нынешним положением.





— Думаю, это плановый призыв на сборы, — сказал он dev.by. — Я окончил военную кафедру военфака БГУ и являюсь офицером запаса Вооруженных Сил. Уже набрал им, предупредил, что я подозреваемый по уголовному делу и что у меня даже нет паспорта. Мне сказали: «Ну придите, разберёмся». В другое время, наверное, с радостью бы сходил на сборы. Интересно, дадут мне сейчас взвод «партизан» под управление или нет.





Изъятие паспорта экс-следователь называет обычной процедурой: у подозреваемых часто забирают паспорта. Сейчас он ходатайствует о его возврате, так как без документов не может даже восстановиться в университете: до недавнего времени Юшкевич учился заочно на мехмате БГУ по специальности «Математическое и программное обеспечение мобильных устройств».





— Если честно, с тех пор, как «началось», я просто сам подзабросил учёбу и целиком посвятил себя общественно-юридическим вещам, — пояснил он. — Меня исключили за три несданных предмета.



