ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Уголовки» мало: экс-следователя Юшкевича вызывают в военкомат

09.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич на днях получил повестку из военкомата. Его просят явиться «для рассмотрения его кандидатуры на военные сборы». Нюанс в том, что Юшкевич — подозреваемый по уголовному делу о нарушении общественного порядка.



Напомним, Евгений Юшкевич был задержан вечером 24 ноября. Его обвинили по ст. 342 ч.1 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Через 10 дней его отпустили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Ещё был инцидент с девушкой Евгения: её тоже задерживали. 

Повестку из военкомата Евгений считает забавным, но случайным эпизодом. Он не склонен думать, что это как-то связано с его нынешним положением. 

— Думаю, это плановый призыв на сборы, — сказал он dev.by. — Я окончил военную кафедру военфака БГУ и являюсь офицером запаса Вооруженных Сил. Уже набрал им, предупредил, что я подозреваемый по уголовному делу и что у меня даже нет паспорта. Мне сказали: «Ну придите, разберёмся». В другое время, наверное, с радостью бы сходил на сборы. Интересно, дадут мне сейчас взвод «партизан» под управление или нет.

Изъятие паспорта экс-следователь называет обычной процедурой: у подозреваемых часто забирают паспорта. Сейчас он ходатайствует о его возврате, так как без документов не может даже восстановиться в университете: до недавнего времени Юшкевич учился заочно на мехмате БГУ по специальности «Математическое и программное обеспечение мобильных устройств».

— Если честно, с тех пор, как «началось», я просто сам подзабросил учёбу и целиком посвятил себя общественно-юридическим вещам, — пояснил он. — Меня исключили за три несданных предмета.

За плечами у Евгения Юшкевича юрфак и магистратура БГУ, переподготовка в ИИТ БГУИР, по специальности «Программное обеспечение информационных систем».  Два года он проработал внештатным сотрудником минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем. Позже он ушёл с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску и устроился Android-разработчиком в ИТ-компанию.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич на днях получил повестку из военкомата. Его просят явиться «для рассмотрения его кандидатуры на военные сборы». Нюанс в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Младенческая и материнская смертность в Беларуси достигла исторического уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by