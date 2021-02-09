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Младенческая и материнская смертность в Беларуси достигла исторического уровня

09.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси исторического минимального уровня в прошлом году достигла младенческая и материнская смертность.

Что до показателя младенческой смертности, то он составил 2,6 на тысячу родившихся живыми (в 2015 году – 3,0), с учетом малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела. А показатель материнской – 1,1 на 100 000 родившихся живыми, пишет belnovosti.by

Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения, отмечая, что уровень младенческой смертности в Беларуси соответствует среднему уровню в государствах Евросоюза.

Этот показатель относится к числу ведущих индикаторов уровня жизни, а также качества работы системы здравоохранения, – заявляет ведомство.

К слову. По уровню младенческой смертности Беларусь опережает все страны СНГ и многие развитые государства, в том числе США, Великобританию, Данию, Польшу, Литву. Показатель выживаемости младенцев с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет свыше 80 процентов.

Первичный выход на инвалидность среди этих детей находится на уровне 17-18 процентов.

Минздрав также отмечает, что в стране один из самых низких показателей детской смертности до пяти лет.

В этом отношении Беларусь находится на четвертом месте в мире, которое делит с Германией, Швейцарией, Австрией, Бельгией, Австралией и некоторыми другими странами.

Кроме того, Беларусь стала первой в Европе и третьей в мире страной, где врачи сумели снизить передачу ВИЧ от матери ребенку и врожденного сифилиса до уровня, который не представляет угрозы общественному здоровью.
 
 
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В Беларуси исторического минимального уровня в прошлом году достигла младенческая и материнская смертность.
 
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