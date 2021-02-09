Рейтинг: десятка лучших футбольных игроков десятилетия. Конечно, Месси









На первом месте в списке находится нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который за отчетную декаду выиграл четыре "Золотых мяча", шесть чемпионских титулов Примеры, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании и две Лиги чемпионов.





пишет newsru.com Вторую строчку занимает форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду,newsru.com





Тройку лучших замкнул бывший одноклубник Месси по "Барселоне" испанец Андрес Иньеста, котрый сейчас выступает за японский клуб "Виссел Кобе".





В десятке также нашлось место Неймару ("ПСЖ", Бразилия), Серхио Рамосу ("Реал", Испания), Мануэлю Нойеру (Германия), Роберт Левандовскому (оба - "Бавария", Польша), Джанлуиджи Буффону ("Ювентус", Италия), Златану Ибрагимовичу ("Милан", Швеция) и Луке Модричу ("Реал", Хорватия).



