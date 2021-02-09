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Задержаны журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан
Источник материала: Партизан
Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан на Окрестина. Журналистов задержали, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.
Еще днем 8 февраля журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан перестали выходить на связь. Позже стало известно, что журналистов задержали.
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Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан на Окрестина. Журналистов задержали, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.
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