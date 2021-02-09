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Задержаны журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан

09.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан на Окрестина. Журналистов задержали, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.

Еще днем 8 февраля журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан перестали выходить на связь. Позже стало известно, что журналистов задержали. 
 
Теги: Минск
 
 
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Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан на Окрестина. Журналистов задержали, когда они работали с камерой в Минске возле филармонии.
 
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