Какие сюрпризы можно ожидать на Всебелорусском народном собрании. «Можа так и трэба» - первый

Не хотят портить сюрприз?





пишет ej.by. Расчет понятен: пригласить не слишком радикальных оппозиционеров, которые не проявили себя в событиях августа-декабря 2020 года и выслушать их. Два-три выступления с критикой должны утонуть в десятках других выступлений, которые будут восхвалять власть, ее действия вне правовых рамок и по всем проблемным вопросам высказывать традиционно белорусскую позицию: «можа так и трэба». В итоге будет создана видимость, что выслушаны все, в том числе и противники власти, и создана наглядная картина, демонстрирующая, что приверженцев традиционной белорусской позиции все же большинство. А далее уже принимаются все нужные решения. Власть ожидаемо поиграла в демократию и пригласила на ВНС часть оппозиционеров, в том числе и бывших кандидатов в президенты,ej.by. Расчет понятен: пригласить не слишком радикальных оппозиционеров, которые не проявили себя в событиях августа-декабря 2020 года и выслушать их. Два-три выступления с критикой должны утонуть в десятках других выступлений, которые будут восхвалять власть, ее действия вне правовых рамок и по всем проблемным вопросам высказывать традиционно белорусскую позицию: «можа так и трэба». В итоге будет создана видимость, что выслушаны все, в том числе и противники власти, и создана наглядная картина, демонстрирующая, что приверженцев традиционной белорусской позиции все же большинство. А далее уже принимаются все нужные решения.





Чтобы все прошло без сучка и задоринки, приглашенным оппозиционерам даже права голоса не дали. И в такой ситуации даже не важно, согласятся оппозиционеры участвовать в этом спектакле или нет. Сергей Черечень не согласился, и власть теперь скажет, «ну я же говорила»… Анна Канопацкая согласилась, чтобы все же поднять в ВНС проблемные вопросы. В итоге другие спикеры смогут сказать, что «так и трэба», перед лицом таких серьезных угроз как, замерзающие в белорусских лесах российские боевики, натовские самолеты, которые больше 15 минут не летают и только поэтому еще до нас не добрались, хитрые поляки, мечтающие встать над белорусами щедрыми панами и платить втрое больше белорусской власти… Как оказалось, Беларусь такой лакомый кусок, столько желающих откусить, что люди должны понять, каких трудов стоило Лукашенко целых 26 лет отбиваться от мировых хищников. Но без помощи даже такому гигантеру не устоять, тем более теперь, поэтому нужно ему помочь.





Приблизительно в таком ключе «диалоговая площадка» должна отработать, приняв единственно правильное решение. Вот только власти забыли один немаловажный момент, который очень серьезно подпортил ей кровь минувшей осенью. Как сказал на днях Лукашенко, эти полмиллиона недовольных всегда были, поэтому не стоит на них внимания обращать, большинство ведь за власть.





Как Лукашенко умеет считать «крыс», мы уже знаем, поэтому озвученную цифру оспаривать нужды нет. Оставим тех, «которые были всегда» и поговорим о других, которых ранее никогда не было. Речь о внутреннем протесте, внутреннем подполье системы - той самой, которую Лукашенко так тщательно выстраивал 26 лет. Ведь именно здесь у него главные проблемы.





Лукашенко сейчас может успокаивать себя тем, что сумел силой подавить тех, «которые были всегда», и поэтому они в ближайшее время всей массой на улицу не выйдут. В худшем случае активизируются весной, когда потеплеет. Но ведь внутренний протест системы, как бурлил, так и продолжает бурлить. Тысячи людей, которые работают внутри этой системы, сейчас работают против нее. Они себя открыто не проявляют, не выходят на улицы, не делают громких заявлений, отправляясь следом на тюремные нары, но их деятельность не менее важна для будущего страны. Это настоящее подполье внутри системы, и тут оппозиционным Штирлицем может оказаться любой. Поэтому как бы тщательно не отбирали делегатов на ВНС, сюрприз может преподнести реально каждый.





В этой связи интересна одна тема, которую начали активно обсуждать в узких кругах. Особенно в свете того, что Национальное антикризисное управление заговорило о каком-то секретном плане относительно собрания. Речь идет о том, что внутреннее подполье и оппозиция разработали некий свой, особый сценарий ВНС. Ведь власти говорили, что будут вести прямую трансляцию собрания, чтобы показать единство нации. Поэтому, если во время этой трансляции кто-то выступит и скажет, что единства нет, что общество разделилось на угнетателей и угнетенных, и предложит собранию пойти совсем другим, сюжет может выйти весьма занимательным. Вплоть до того, что может быть поднят вопрос о полномочиях Лукашенко. Ведь он сам говорил, что только народ его может снять, а ВНС как раз называл представителем народа. А тут еще будто специально заговорили о том, что ВНС должен утверждать итоги выборов… Получается, что ВНС в нынешней ситуации является идеальным механизмом для смещения Лукашенко. Будто сам богл велел воспользоваться таким шансом…





Насколько это все реально – покажет время. Вполне возможно, что это просто слухи. Но не менее возможно, что все так и будет. Ведь никто не будет сомневаться в том, что подполье внутри системы существует. Иначе не было бы тех сливов, которые регулярно организует BYPOL и не было бы той самой истории с бывшим премьером Сергеем Румасом, который накануне проведения ВНС вынужден был срочно уехать за границу. И опять же, почему после объявления о проведении ВНС Лукашенко так часто тасует силовиков, не потому ли, что и до него информация доходит? Поэтому вполне вероятно, что в данном случае дым является прямым признаком зреющего внутри системы пожара.





Понятно, что если на собрании неожиданно выступит кто-то, кто не имеет серьезного веса в обществе и, главное, внутри системы, это ни к чему не приведет. Да, будет скандал, но власть скажет, что просто Польша подкупила еще одного предателя. Будет заведено очередное уголовное дело, и на этом все закончится. Если два-три таких смелых найдутся – будут более серьезные последствия, но и они в итоги ни к чему не приведут. А вот если вопрос о ситуации в стране и смещении Лукашенко поднимет кто-то из членов правительства или руководителей силовых ведомств, да еще подкрепит такое требование фактами фальсификации выборов и последующего насильственного захвата власти – дело примет неожиданный оборот. Хотя бы потому, что подобные действия выступающий с кондачка не проводить не станет, а предварительно наверняка заручится необходимой поддержкой на всех уровнях власти. Тут также важно отметить, что внутреннее номенклатурное разрешение политического кризиса многим видится самым безболезненным для страны.





Можно допустить невероятное: что властям удалось провести отбор исключительно лояльных делегатов. Но даже в этом случае никаких гарантий быть не может. Лояльные или нет винтики системы, но все они хорошо понимают, что так дальше продолжаться не может. Перемены грядут в любом случае, и вопрос лишь в том, какие именно. Поэтому сюрпризы могут последовать и от лояльных. Даже если ВНС пройдет согласно сценарию, вряд ли Лукашенко сможет успокоиться. Ведь это может означать и то, что оппозиция внутреннее подполье готовят что-то другое, что не так сложно просчитать.



